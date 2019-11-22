Россиянам напомнили о поддержке семей и женщин с детьми

Россиянам рассказали о поддержке семей и женщин с детьми

Собрали все выплаты

В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября Госдума напомнила гражданам о выплатах, которые положены семьям с детьми и матерям.

Первая выплата назначается при постановке на учет в женскую консультацию в первые три месяца беременности. Она составляет 655 рублей. К этой выплате в зависимости от региона могут быть надбавки. После женщинам положено пособие по беременности и родам («декретные»). Эта сумма рассчитывается по специальной формуле в бухгалтерии работодателя.

Полагается российским семьям и единовременное пособие при рождении ребенка — 17479 рублей. Оно оформляется на работе одного из родителей. Если рождается двойня, пособие выплачивается на каждого ребенка.

Если в семье родился второй или последующие дети, выдается материнский капитал. В 2020 году его сумма составит 466617 рублей.

Семьям, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожитого минимума по региону полагаются дополнительные ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, пока им не исполнится полтора года.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя, ухаживающего за ребенком. Кроме этого, семья полагается ежемесячная выплата по уходу за ребенком до трех лет.

Многодетным семьям полагаются дополнительное единовременное и ежемесячное пособия.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву составляет 11863 рубля.