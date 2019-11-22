Россиян заставят платить еще больше налогов 

Россияне с каждым годом платят все большие суммы в качестве налога на имуществу, земельного и транспортного налога. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По данным издания, сославшегося на Федеральное казначейство, в 2015 году жители России заплатили за эти три налога 178,2 млрд рублей. К 2018 году — уже 238,5 млрд рулей. В 2019 году ожидается увеличение этой суммы, так как в сравнении с аналогичным периодом прошлого года налог на имущество вырос на 27%, транспортный — почти на 20%, а земельный — на 17%.
В Федеральной налоговой службе сообщили, что в этом году разослали россиянам 69,1 млн уведомлений об имущественных налогах за 2018 год, из которых около 53 млн отправлены по почте, остальные в электронном виде в личные кабинеты на сайте ФНС, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что депутаты Государственной Думы спорят о судьбе транспортного налога. По данным «Газеты.ru» одни парламентарии выступают за его полную отмену, другие предлагают ввести льготы на его оплату для определенных категорий населения страны.