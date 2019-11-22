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Москвичей вынудят раскошелиться 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Москвичей вынудят раскошелиться
Фото: ТАСС
Жильцы ста самых дорогих домов, расположенных в центре Москвы, выплатят за 2019 год 1,7 миллиарда рублей налогов на недвижимость. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства Savills.
В среднем каждому владельцу квартиры придется заплатить по 331 тысяче рублей. В 2018 году они платили по 200 тысяч рублей. Еще 18 процентов собственников заплатят более 500 тысяч рублей налога.
Эксперты Savills подсчитали, что за 2018-2020 годы владелец элитной квартиры из топ-100 самых дорогих домов Москвы выплатит налоги на сумму более 800 тысяч рублей.
Ставка налога на элитное жилье в столице составляет от 0,15 до двух процентов. Максимальная ставка применяется, когда жилье стоит от 300 миллионов рублей и выше.
Как сообщал «Рамблер», год назад самой дорогой московской квартирой признали пятиуровневый пентхаус стоимостью 6,9 миллиарда рублей и площадью 1800 квадратных метров. Он расположен в жилом комплексе «Венский дом» в центре Москвы. В квартире есть 23-метровый бассейн, частная винодельня с дегустационным залом, сигарная комната и тир.
На втором месте в рейтинге самого дорогого столичного жилья оказался арбатский особняк за 5,2 миллиарда рублей. Речь идет о новом четырехуровневом доме площадью в 3700 квадратных метров с подземной парковкой на шесть машин.
Также в тройку лидеров вошли двухуровневые апартаменты в 1300 «квадратов». Они находятся в гостинице Four Seasons рядом с Кремлем и стоят 4,3 миллиарда рублей.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Lenta.ru
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