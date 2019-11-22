Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
Экономика
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
Личный счет
ЦБ засекретит банковскую отчетность
ЦБ засекретит банковскую отчетность
Экономика
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.72
$
63.89
70.51
70.69
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.80
70.55
Индексы и котировки Brent
63.63
+0.00 Золото
1467.15
+0.15 РТС
1457.79
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1061
+0.0015
07.11
1.1046
19.11
08.11
28.10

Привыкших к роскоши москвичей вынудят раскошелиться 

Lenta.ru 50 минут назад
Москвичей вынудят раскошелиться
Фото: ТАСС
Жители сотни самых дорогих домов центра Москвы в совокупности выплатят за 2019 год 1,7 миллиарда рублей налогов на недвижимость, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Такой же может быть эта сумма и по итогам 2020-го — при сохранении кадастровой стоимости недвижимости на том же уровне. В среднем с каждого собственника взыщут примерно по 331 тысяче рублей. В 2018-м эта сумма составляла 200 тысяч рублей. Примерно 18 процентам владельцев придется выплатить налоговикам весьма ощутимую сумму — свыше 500 тысяч рублей.
Согласно расчету экспертов Savills, за три года (с 2018-го по 2020-й) владелец среднестатистической элитной квартиры из 100 самых дорогих домов столицы потратит на налоги более 800 тысяч рублей.
«Сегодня ставка налога на премиальную жилую недвижимость может составлять от 0,15 до двух процентов (максимальная ставка применяется при стоимости объекта, превышающей 300 миллионов рублей), — поясняют аналитики. — Учитывая тот факт, что собственники элитных квартир также владеют объектами коммерческой и загородной недвижимости, общая сумма налогов, которые они заплатят, вне сомнения, станет весьма ощутимой».
В конце октября около Кремля нашли жилье за три миллиарда рублей. Апартаменты площадью 1,2 тысячи квадратных метров, расположенные в жилом комплексе на Софийской набережной, признаны самой дорогой квартирой на московском рынке новостроек.
Видео дня. Для кого в Москве отменили транспортный налог
Последние новости
Российская армия перевооружилась на «Искандеры» Российская армия перевооружилась на «Искандеры» Вучич обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ Вучич обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли
Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Федеральная налоговая служба , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики 9
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
ЦБ засекретит банковскую отчетность
ЦБ засекретит банковскую отчетность
Еще один российский банк лишился лицензии
Еще один российский банк лишился лицензии
«Газпром» назвал цену выставленных на продажу акций
«Газпром» назвал цену выставленных на продажу акций
Видео
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение