Привыкших к роскоши москвичей вынудят раскошелиться

Жители сотни самых дорогих домов центра Москвы в совокупности выплатят за 2019 год 1,7 миллиарда рублей налогов на недвижимость, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Такой же может быть эта сумма и по итогам 2020-го — при сохранении кадастровой стоимости недвижимости на том же уровне. В среднем с каждого собственника взыщут примерно по 331 тысяче рублей. В 2018-м эта сумма составляла 200 тысяч рублей. Примерно 18 процентам владельцев придется выплатить налоговикам весьма ощутимую сумму — свыше 500 тысяч рублей.

Согласно расчету экспертов Savills, за три года (с 2018-го по 2020-й) владелец среднестатистической элитной квартиры из 100 самых дорогих домов столицы потратит на налоги более 800 тысяч рублей.

«Сегодня ставка налога на премиальную жилую недвижимость может составлять от 0,15 до двух процентов (максимальная ставка применяется при стоимости объекта, превышающей 300 миллионов рублей), — поясняют аналитики. — Учитывая тот факт, что собственники элитных квартир также владеют объектами коммерческой и загородной недвижимости, общая сумма налогов, которые они заплатят, вне сомнения, станет весьма ощутимой».

В конце октября около Кремля нашли жилье за три миллиарда рублей. Апартаменты площадью 1,2 тысячи квадратных метров, расположенные в жилом комплексе на Софийской набережной, признаны самой дорогой квартирой на московском рынке новостроек.