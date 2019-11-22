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Выявлена мошенническая схема при получении кредитов 

Рамблер + ещё 5 29 минут назад
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
Фото: ТАСС
Жители Сибири стали жертвами мошенников, которые, представляясь сотрудниками страховой компании, гарантировали получение кредита при условии покупки полиса, сообщил в интервью «Коммерсанту» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
«Компания позиционировала себя как посредник между кредитными организациями и гражданами по предоставлению займов. Людей убеждали, что им одобрен кредит в банке, после этого им предлагалось оформить договор страхования жизни как гарантию получения данного кредита. Соответственно, после заключения такого "договора страхования" и получения денег от клиентов все отношения с ними прекращались», — рассказал эксперт.
По его словам, в этом случае банк не получал даже заявку на кредит. Лях подчеркнул, что от преступной схемы пострадали тысячи жителей сибирского региона. По факту преступлений правоохранительные органы «приняли оперативные меры».
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр МВД Владимир Колокольцев назвал аферу, которая стала «новой угрозой для общества». По его словам, речь идёт о преступлениях с использованием IP-телефонии. Министр пояснил, что с каждым годом количество мошенничеств, когда преступники подменяют телефоны кредитных организаций и выдают себя за их работников, с каждым годом увеличивается.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Валерий Лях , Владимир Колокольцев , МВД , Центральный банк России
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