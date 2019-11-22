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Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам
Фото: ТАСС
В текущем году половина российских заемщиков отдают в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. Такие оценки приводит Минэкономразвития, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Ведомство планирует сократить эту долю в течение пяти лет до десяти процентов.
Год назад, как следует из проекта плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, к этой группе относились только 42 процента заемщиков. Как проводились расчеты и сколько граждан в конкретных числах имеют долговую нагрузку выше 50 процентов, в документе не указывается.
Эксперты называют оценки министерства завышенными. Глава рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что доля таких граждан не превышает 30 процентов, а год назад находилась на уровне 23-25 процентов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), одного из трех крупнейших на российском рынке, на 1 октября 2019 года этот показатель составлял всего 13,4 процента, то есть 6,5 миллиона человек.
В свою очередь представитель ЦБ указал, что говорить о серьезной закредитованности в связи с этим показателем некорректно, поскольку среди граждан с высокими платежами по кредитам есть и состоятельные люди, у которых даже после возврата половины дохода остается достаточно средств для жизни.
В проекте министерства не указаны меры, которые помогут снизить закредитованность, однако предложено выдать Центробанку полномочия по вводу ограничения на выдачу займов населению. Внести поправки предлагается до июля 2020 года.
Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что четверть российских должников просрочили выплаты по займам более чем на 90 дней. У большей части из них такая ситуация связана с финансовыми трудностями. Также сообщалось, что регулярно кредитными продуктами пользуются 89 процентов граждан со средними доходами.
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Теги:
Личный счет , Григорий Березкин , Минэкономразвития , Центральный банк России
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