Греф не исключил роста долговой нагрузки россиян

Меры Банка России по ограничению предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) могут вызвать удорожание кредитов. Об этом в интервью Forbes заявил глава Сбербанка Герман Греф . При этом он отметил, что, несмотря на это, введение ПДН может «в какой-то степени» охладить рынок.

Напомним, ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям сообщать заемщикам о ПДН. С 1 октября они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

Между тем, в июле НСН писала, что долговая нагрузка россиян увеличилась в полтора раза за последние пять лет. Такие выводы были представлены специалистами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Эксперты рассказали, что сейчас на погашение долга среднестатистическому заемщику требуется 11 ежемесячных зарплат. При этом пять лет назад гражданам хватало около семи зарплат, а еще в прошлом году 9-10 ежемесячных окладов. Кроме того, в НАПКА выяснили, что кредитные обязательства сейчас имеют 75% экономически активного населения, при этом 10% заемщиков зарабатывают менее 50 тысяч рублей, и им приходится тратить больше половины своего дохода на погашение кредитов, пишет Ura.ru.