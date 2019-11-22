Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
Экономика
Орешкин высказался об идее освободить малоимущих от НДФЛ
Орешкин высказался об идее освободить малоимущих от НДФЛ
Личный счет
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
Экономика
Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам
Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.66
$
63.84
70.46
70.56
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.60
70.40
Индексы и котировки Brent
63.70
–0.06 Золото
1471.20
+0.31 РТС
1462.32
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1062
+0.0016
07.11
1.1046
19.11
08.11
28.10

Греф не исключил роста долговой нагрузки россиян 

Национальная Служба Новостей 18 минут назад
Греф не исключил роста долговой нагрузки россиян
Фото: РИА Новости
Меры Банка России по ограничению предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) могут вызвать удорожание кредитов. Об этом в интервью Forbes заявил глава Сбербанка Герман Греф. При этом он отметил, что, несмотря на это, введение ПДН может «в какой-то степени» охладить рынок.
Напомним, ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям сообщать заемщикам о ПДН. С 1 октября они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.
Между тем, в июле НСН писала, что долговая нагрузка россиян увеличилась в полтора раза за последние пять лет. Такие выводы были представлены специалистами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Эксперты рассказали, что сейчас на погашение долга среднестатистическому заемщику требуется 11 ежемесячных зарплат. При этом пять лет назад гражданам хватало около семи зарплат, а еще в прошлом году 9-10 ежемесячных окладов. Кроме того, в НАПКА выяснили, что кредитные обязательства сейчас имеют 75% экономически активного населения, при этом 10% заемщиков зарабатывают менее 50 тысяч рублей, и им приходится тратить больше половины своего дохода на погашение кредитов, пишет Ura.ru.
Видео дня. Для кого в Москве отменили транспортный налог
Национальная Служба Новостей: последние новости
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян Новой системе добровольных отчислений на пенсии предрекли скандалы Новой системе добровольных отчислений на пенсии предрекли скандалы Более 50% компаний в России оставят сотрудников без годовых премий Более 50% компаний в России оставят сотрудников без годовых премий
Комментарии 
Теги:
Личный счет , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России , Forbes , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
Исчезающие профессии: кого оставят без работы
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики 16
Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам
Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам 1
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
Выявлена мошенническая схема при получении кредитов
ЦБ засекретит банковскую отчетность
ЦБ засекретит банковскую отчетность 2
Видео
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение