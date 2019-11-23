Не брать налоги: что может сделать власть для бедных

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы. Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда партии «Единая Россия»

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все», — сообщил чиновник.

Об освобождении малоимущих от уплаты НДФЛ до этого говорил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин . Этот вопрос требует проработки, сообщил он журналистам.

«Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос», — сказал Орешкин.

Саму идею освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц высказал глава ВТБ Андрей Костин. Он озвучил ее еще в начале сентября на Московском финансовом форуме. По словам банкира, существующий профицит бюджета позволяет «очень точечно» смягчать налоговую политику.

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — это снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — заявил Костин. По мнению банкира,

для физических лиц можно установить размер минимального дохода, который не будет облагаться налогом, «то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами».

Он также заявил, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ. Но пока что открыто эту поддержку никто не озвучил.

Малоимущей в России считается семья, в которой средний доход на каждого его члена не превышает величину прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Взрослые в такой семье также должны быть трудоустроены или стоять на учете по безработице в службе занятости. Это правило не касается матерей, находящихся в декретном отпуске.

Такой семье должен быть присвоен официальный статус малоимущей и она будет состоять на учете в муниципалитете. Статус необходимо обновлять каждые три месяца, предоставив документацию о доходах всех трудящихся членов семьи.

Также присвоить статус малоимущего могут матери или отцу-одиночке.

В среднем по России величина, которая на 2019 год определена как порог бедности (прожиточный минимум), такова: для трудоспособного населения это 11 тыс. 280 рублей, для детей — 10 тыс. 390 руб., для пенсионеров — 8 тыс. 583 руб..

В разных регионах прожиточный минимум отличается от среднего показателя в большую или меньшую степень. Власти России наметили план по борьбе с бедностью. Президентским указом от 7 мая 2018 года правительству предписано до 2024 года вдвое снизить уровень бедности.

По итогам 2017 года (точка отсчета) доходы ниже прожиточного минимума имели 13,2% россиян. Поэтому долю бедных нужно уменьшить до 6,6%.

Это очень амбициозный параметр, если учесть, что уровень бедности рекордно снижался только в 2011 году — до 11,1%. Но с тех пор он только рос, то есть, бедных с каждым годом становится все больше.

Так, численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата

Снижение уровня бедности — непростая задача, признал недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая на телевидении.

«Это действительно, может быть, самая тяжелая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия», — отметил он.

По словам Медведева, поддержка людей должна быть адресной.

«Дело в том, что если просто так раздать деньги, то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного. Поэтому мы всегда исходим из того, что помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы, должна быть абсолютно адресной», — пояснил премьер.

Премьер-министр добавил, что невысокие доходы в России получают пенсионеры, большие семьи, люди с проблемами со здоровьем.