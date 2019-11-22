Многодетной матери отказали в пособии из-за 14 рублей

Власти ХМАО сочли отказ семье в пособии из-за 14 рублей законным

Отказ многодетной семье из Нижневартовска (ХМАО) в пособии как малоимущей из-за превышения среднедушевого дохода на 14 рублей является законным, заявила РИА Новости исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Ранее в группе "Инцидент Нижневартовск" в соцсети "ВКонтакте" мать троих детей рассказала об отказе в получении пособия для малоимущих из-за того, что среднедушевой доход в ее семье на 14 рублей превысил прожиточный минимум.

По словам Пономаревой, по данному факту была проведена проверка.

"По результатам проверки следует, что решение об отказе в оказании государственной социальной помощи принято правомерно", — подчеркнула собеседница агентства.

Она отметила, что основанием для отказа действительно является превышение среднедушевого дохода членов семьи установленной в Югре величины прожиточного минимума.

"По представленным документам среднедушевой доход семьи составил 15 808,28 рубля, тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам, на момент обращения составляет 15 793,8 рубля", — сообщила Пономарева.

По ее словам, указанная семья — полная, супруги работают и имеют стабильный доход. При этом, являясь многодетной, семья получает гарантированные меры социальной поддержки. В частности, в 2019 году из бюджета в среднем ей выделялось ежемесячно не менее 8,5 тысячи рублей.