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Долг платежом красен: коллекторы назвали оптимальный размер кредита 

ТК «Звезда» + ещё 3
Долг платежом красен: Раскрыт оптимальный размер кредита
Фото: ТАСС
По мнению экспертов, показатель критичности, при котором возрастают риски просрочек, зависит от уровня дохода и потребностей заемщика.
Сумма выплат по кредиту не должна превышать 25-30% от ежемесячного дохода заемщика. Если приходится отдавать большую часть зарплаты, то возрастают шансы на просрочку. Об этом рассказал член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.
«К категории заемщиков со стабильным прогнозом по выплатам можно отнести более чем 55% от всех тех, кто имеет открытые кредиты на руках. То есть это те, кто тратит на обслуживание кредитов не более 25% от своего дохода», — заявил Цацуа.
Он отметил, что показатель критичности, при котором риски просрочек возрастают, зависит от уровня дохода и потребностей заемщика. Если у человека большая зарплата, то он может позволить себе выплачивать 50% от этой суммы по кредиту. Но при доходе в 15 тысяч рублей, отдавать половину на погашение долга равносильно дефолту, говорит эксперт.
«Однако принято считать, что 50% на погашение кредита при условии наличия на руах одного и более кредита, повышает риски выхода на просрочку», к— объяснил РИА Новости Цацуа.
Ранее эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова сообщили, что за последние три года кредитный портфель ускорил свой рост почти на 20%. Уровень просрочки по потребительским кредитам снизился в два раза, с 8% до 4%.
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Теги:
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