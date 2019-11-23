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Названы города с самой высокой стоимостью коммунальных услуг 

News.ru 40 минут назад
Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Аналитики назвали пятёрку городов с самой высокой стоимостью коммунальных услуг. Это Набережные Челны, традиционные Москва и Санкт-Петербург, а также Тюмень и Краснодар.
Средний чек в Набережных Челнах по оплате услуг ЖКХ составляет 4 353 рубля. В целом же увеличение расходов на оплату услуг ЖКХ с начала года выросла незначительно и составила 2,27% с 3 198 до 3 271, пишет РИА Новости.
К таким выводам аналитики пришли, исследовав операции, совершённые пользователями мобильного банковского приложения. Исследование проводил банк «Русский стандарт».
Ранее News.ru сообщал, что сумма неплатежей в сфере ЖКХ в России превысила 175 млрд рублей. Несмотря на то, что объём задолженностей в текущем году незначительно снизился, они по-прежнему остаются очень большими.
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Теги:
Личный счет , РИА Новости
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