Определены города с самой высокой стоимостью коммуналки

Названы города с самой высокой стоимостью коммунальных услуг

Аналитики назвали пятёрку городов с самой высокой стоимостью коммунальных услуг. Это Набережные Челны, традиционные Москва и Санкт-Петербург, а также Тюмень и Краснодар.

Средний чек в Набережных Челнах по оплате услуг ЖКХ составляет 4 353 рубля. В целом же увеличение расходов на оплату услуг ЖКХ с начала года выросла незначительно и составила 2,27% с 3 198 до 3 271, пишет РИА Новости.

К таким выводам аналитики пришли, исследовав операции, совершённые пользователями мобильного банковского приложения. Исследование проводил банк «Русский стандарт».

Ранее News.ru сообщал, что сумма неплатежей в сфере ЖКХ в России превысила 175 млрд рублей. Несмотря на то, что объём задолженностей в текущем году незначительно снизился, они по-прежнему остаются очень большими.