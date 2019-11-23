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Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию 

Ura.Ru 1 час назад
Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Фото: РИА Новости
Россияне могут раньше срока отправиться на оплачиваемый заслуженный отдых, если до достижения пенсионного возраста им осталось не больше двух лет и они не могут найти работу. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Пенсионный фонд России (ПФР).
«На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тысячи человек», — пишет издание.
Также одним из условий досрочной пенсии считается страховой стаж не менее 25 для мужчин и 20 лет для женщин и определенный срок работы на опасных производствах (в зависимости от вредности).
При этом гражданин не должен отказываться от работы, которая предлагает биржа труда. Однако если место уходит другому человеку, то нужно выяснить у работодателя причину отказа. Кроме того, соискателю нельзя отказываться от обучения, которое идет по направлению от службы занятости.
«В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию», — заявили в Министерстве труда РФ.
Для таких случаев в бюджете ПФР на 2020 год заложено 4,4 миллиарда рублей. К 2021 году эта цифра увеличится до 6,4 миллиарда рублей.
Ранее депутат Госдумы Николай Харитонов предложил вернуть прежний пенсионный возраст для граждан, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа, пишет агентство Nation News. Однако министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что у правительства таких планов нет, передает RT.
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Комментарии13 
Теги:
Личный счет , Николай Харитонов , Максим Топилин , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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