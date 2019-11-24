Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Экономика
Экономику Украины сравнили с больным человеком
Экономику Украины сравнили с больным человеком
Экономика
Вице-премьер обещал Путину изменить качество молока
Вице-премьер обещал Путину изменить качество молока
Экономика
Инвесторов заинтересовал мост через Лену
Инвесторов заинтересовал мост через Лену
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.82
$
63.89
70.33
70.59
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.60
70.40
Индексы и котировки Brent
63.50
+0.00 Золото
1461.90
–0.01 РТС
1455.42
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1023
+0.0001
08.11
1.1022
19.11
08.11
28.10

Исследование: россияне стали брать больше POS-кредитов 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Россияне стали брать больше POS-кредитов
Фото: РИА Новости
Россияне с ростом потребительского спроса на дорогие товары за январь-сентябрь текущего года взяли в банках 6,65 миллиона POS-кредитов, что на 2,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
POS-кредитование (от английского Point of sale) — разновидность розничного бизнеса банка, которая подразумевает выдачу займов на товары в торговых точках. Как правило, такие кредиты выдаются по большим процентным ставкам, но в тоже время банк принимает решение по ним быстрее.
"За 9 месяцев 2019 года выдано 6,65 миллиона POS-кредитов на 190,7 миллиарда рублей, рост в количественном и денежном выражении на 2,6% и 4,6% по отношению к 9 месяцам 2018 года соответственно. Изменение связано с увеличением потребительского спроса на более дорогие товары, в том числе электронику и предметы роскоши", — сказано в исследовании.
Эксперты отмечают, что по тем же причинам выросла средняя сумма кредита — на 1,3% по отношению к показателю прошлого года, до 28,3 тысячи рублей. Они предполагают, что средняя сумма POS-кредита продолжит рост, поскольку уже по итогам сентября 2019 года она превысила среднюю за 9 месяцев и составила 28,7 тысячи рублей. В результате портфель кредитов в данном сегменте по итогам января-сентября достиг 173,9 миллиарда рублей, увеличившись на 2,9% по сравнению с показателем годом ранее.
Средний срок выдаваемых POS-кредитов практически не меняется и по итогам сентября 2019 года составил 12,8 месяцев. А уровень риска портфеля данного вида кредитов сохраняется на стабильно высоком уровне, при этом на конец сентября доля "плохих" кредитов снизилась до 17,2%.
Лидерами по объему выдачи POS-кредитов среди российских регионов по итогам девяти месяцев текущего года стали Московская область, Москва, Приморский край, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Наименьшие объемы выдач наблюдались в Чукотском автономном округе, Севастополе и Республике Крым.
Видео дня. Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны
Комментарии 
Теги:
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
Экономику Украины сравнили с больным человеком
Экономику Украины сравнили с больным человеком
Вице-премьер обещал Путину изменить качество молока
Вице-премьер обещал Путину изменить качество молока 1
Инвесторов заинтересовал мост через Лену
Инвесторов заинтересовал мост через Лену
Гордеев отчитался Путину об урожае
Гордеев отчитался Путину об урожае 3
Видео
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение