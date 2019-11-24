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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
В ПФР рассказали об индексации маткапитала
Фото: РИА Новости
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты.
В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
Если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму. Если же часть средств была, например, получена в виде ежемесячных выплат, компенсируется остаток по счету.
Родители могут получить сертификат после рождения или усыновления второго и последующего ребенка.
Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, формирования пенсии мамы, а также для покупки товаров и услуг для интеграции в общество детей-инвалидов, напомнили в Пенсионном фонде. С 2018 года семьи с невысокими доходами могут получать с сертификата ежемесячную выплату. В будущем маткапитал можно будет также использовать для строительства дачи.
В 2020 году размер выплат по этой программе составит 466 тысяч рублей. Для этого в бюджет ПФР заложено около 325 миллиардов рублей.
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Теги:
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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