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Как обманывают россиян в «черную пятницу» 

Рамблер 21 минуту назад
Завышение стоимости, скидки на то, что плохо продается и принуждение к покупке двух товаров вместо одного — хитрые приемы продавцов в черную пятницу. Об этом «Невским новостям» рассказал бизнес-тренер Сергей Дубовик.
Дубовик — директор одного из тренинговых центров в Санкт-Петербурге. Черная пятница — распродажа, которая в последние годы проводится по всему миру в пятницу после Дня благодарения в США. В 2019 году черная пятница состоится 29 ноября.
По словам Сергея Дубовика, продавцов — участников акции интересует исключительно заработок, и у них есть несколько «хитрых приемов», чтобы «поймать» покупателей. Одним из таких он назвал завышение стоимости товара непосредственно перед тем, как сделать на него скидку, еще одним — «грандиозные» скидки на товары, которые продаются плохо.
«В этом случае никакого обмана нет», — подчеркнул эксперт.
Еще одним приемом «ловли» покупателей продавцами он назвал «принуждение» к покупке двух товаров вместо одного (это позволяет искусственно увеличить оборот), еще одним — «принуждение» покупателя к покупке не хорошей вещи, скидкой на которую он был «завлечен», а какой-нибудь другой, причем за полную цену.
Комментарии7 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Видео , Компании , Экономика , Сергей Дубовик
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