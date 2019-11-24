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В России растет число работодателей, выплачивающих премии 

Вести Экономика + ещё 3 7 часов назад
В России стали чаще платить премии
Фото: depositphotos.com
Работа.ру, сервис для поиска персонала, выяснил планы работодателей по премированию сотрудников по итогам 2019 г. В исследовании приняли участие 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов России.
51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года. 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий, и лишь 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.
Количество компаний, выплачивающих премии, выросло за год.
По итогам 2018 г. премировать всех сотрудников были готовы 18% российских работодателей. 24% респондентов тогда отметили, что наградят премиями сотрудников некоторых категорий, а полностью отказались от выплаты премий 58% опрошенных представителей российских компаний.
Место проведения опроса в этом году: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты. Время проведения: ноябрь 2019 г.
Работа.ру провела подобное исследование и среди 4 тыс. сотрудников российский компаний из всех регионов России.
Среди работников премий ожидают 30% опрошенных. 22% затруднились с ответом, а 48% респондентов уверены, что работодатель не выплатит им премию в конце года.
"Мы наблюдаем, что большинство компаний не готовы выплачивать премии всем своим сотрудникам. Российский бизнес оптимизирует расходы и тщательно подходит к оценке работы персонала. В итоге премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса. Таким образом работодатели пытаются удержать в штате ценные кадры и мотивировать их материальными и другими бонусами", ‎— прокомментировал заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Александр Ветерков.
На премии повлиял и рост прибыли предприятий.
В январе-августе 2019 г., по последним оперативным данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и госучреждений) в действующих ценах вырос до 10276,9 млрд руб. (34,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 11570,0 млрд руб., 14,7 тыс. организаций имели убыток на сумму 1293,1 млрд руб.). В январе-августе 2018 г. сальдированный финансовый результат составлял 8806,4 млрд руб.
Работа.ру — сервис для поиска массового и линейного персонала. 10 тыс. проверенных работодателей подбирают персонал через Работа.ру, ежедневно публикуя новые вакансии. На сайте размещено 16 млн резюме. Ежемесячная аудитория сервиса — более 10 млн человек.
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Теги:
Личный счет , Недвижимость
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