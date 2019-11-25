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На черный день: сколько накопили россияне 

Газета.Ru + ещё 17 50 минут назад
На черный день: сколько накопили россияне
Фото: РИА Новости
Примерно 200 тысяч рублей — столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги «на черный день». И эти запасы растут. За девять месяцев вклады увеличились на 3,1%. Но хранить деньги на депозитах становится не очень выгодно из-за снижения ключевой ставки ЦБ.
Россияне хранят на депозите в банке 200 тысяч рублей. Это следует из рейтинга «РИА Новости».
За девять месяцев этого года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. Самый высокий показатель по размеру среднего депозита — в Москве. Здесь он составляет более 822 тыс. руб.
И если исключить столицу из общего рейтинга, то средний вклад россиянина на самом деле будет равен 142 тыс. руб.
Всего россияне хранят на вкладах гигантскую сумму — 29,4 трлн руб. За последние девять лет, по данным ЦБ РФ, она утроилась.

Москва пирует на фоне нищеты

В Санкт-Петербурге средний депозит почти вдвое меньше, чем в Москве — 421 тыс. руб. В топ-5 входят Магаданская область — 318 тыс. руб., Камчатский край — 261 тыс. руб., Сахалинская область — 248 тыс. руб., Чукотский автономный округ — 229 тыс. руб.
По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует опять же Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
На втором месте Санкт-Петербург с почти 10 зарплатами. На третьей строчке Калининградская область — почти семь зарплат. В Крыму и Севастополе вкладов стало больше на 70% за последние три года. Еще в 13 регионах они выросли больше чем на треть за три года.
Хотя депозиты россиян прирастают, хранить деньги на вкладе стало не очень выгодно.
Средняя максимальная ставка по депозитам граждан в топ-10 российских банков во второй декаде ноября достигала минимального значения с 2009 года. Она снизилась до 6,03%.
В 2019 году максимального значения средневзвешенная ставка по вкладам достигала в феврале — 7,67% годовых.
Но уже в мае этого года ставка стала падать на ожиданиях аналитиков, что Банк России будет снижать учетную ставку.
В итоге за почти 11 месяцев этого года ставка ЦБ снизилась с 7,75 до 6,5%. Возможно, на декабрьском заседании совета директоров Банка России ставка снова может упасть — еще на 25 базисных пунктов, до 6,25%. И тогда ставка по депозитам может снова сократиться.
У ЦБ есть причина для такого решения — падающая инфляции. В 2019 году она будет близка к 3%, заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» Есть и более радикальные оценки.
Инфляция продолжит падать и даже может уйти ниже 3% в первом квартале 2020 года, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
На фоне стабильно снижающихся ставок как по рублевым, так и по валютным вкладам россияне активно забирают средства из банков и перекладываются в другие инструменты, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
В частности, рубли направляются на покупку иностранной валюты.
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре (более свежих данных в ЦБ пока нет) вырос более чем в четыре раза — до $1,4 млрд, тогда как в августе был $0,3 млрд, говорится в обзоре Банка России. Рост спроса на валюту может быть связан с более активным приобретением россиянами наличных долларов США и евро, поскольку эти валюты подешевели к рублю, предполагает регулятор.
Россияне покупают валюту, скорее всего, в ожидании очередного падения курса рубля и складывают деньги «под матрас», отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.
Последний сильный скачок рубль показал в декабре 2014 года, когда курс доллара на торгах на бирже доходил до 80 рублей, а евро был выше 100. Граждане теперь бояться к концу года очередного сюрприза, полагает эксперт.
Снижение ставок по вкладам должно стимулировать людей вкладываться не в депозиты, а активы фондового рынка, пояснял первый зампред ЦБ Сергей Швецов в середине ноября.
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Теги:
Личный счет , Статьи , Артем Деев , Нарек Авакян , Максим Орешкин , Сергей Швецов , БКС Брокер , Минэкономразвития , Центральный банк России , Газета.Ru , РИА Новости
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