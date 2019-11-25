Банки захотели узнать неофициальные заработки россиян

Банки ищут способ корректно оценить доход тех клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами. Одним из вариантов может стать анализ расходов по картам заёмщиков.

Проект, который позволит оценивать доход клиентов на основе карточных транзакций, разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс». Об этом сообщает РБК.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин объяснил необходимость нового подхода возможностью банков получать независимую оценку доходов клиента.

«Если потребитель тратит какую-то сумму по карте, то он каким-то образом заработал или получил её. После определённой математической обработки это может характеризовать уровень его дохода», — пояснил Лагуткин.

Отмечается, что запросы на получение оценки дохода клиента банки смогут делать только с его согласия.

Эксперты отмечают, что основным преимуществом предлагаемого подхода является учёт неофициального заработка россиян.

Ранее News.ru сообщал, что почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова полностью отказаться от наличных. Об этом свидетельствуют результаты опроса платёжной системы «Мир». В ходе опроса выяснилось, что полностью не готовы отказаться от наличности пенсионеры (81%), работники сферы обслуживания (66%) и люди с доходом ниже 20 тысяч рублей (64%). Тем не менее у 94% россиян оформлена хотя бы одна банковская карта.