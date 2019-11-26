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Россияне узнают обо всех положенных им льготах 

Российская Газета 44 минуты назад
Россияне узнают обо всех положенных им льготах
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Со следующего года россиян будут информировать обо всех положенных им мерах соцподдержки, льготах и пособиях. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" замминистра труда и соцзащиты России Алексей Скляр.
Он пояснил, что сейчас существует некий информационный вакуум — многие россияне имеют право на меры социальной поддержки от государства, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, чтобы их получить.
Например, в МФЦ они могут обратиться лишь с вопросами о том, какие документы надо предоставить для получения тех мер соцподдержки, которые доступны для взаимодействия через МФЦ.
"Таким образом, возникла необходимость развивать специальные информационные системы, способные отвечать людям на все насущные вопросы, связанные с социальной поддержкой государства", — сказал Алексей Скляр.
Он пояснил, что есть определенные виды жизненных событий, которые отображаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Например, рождение ребенка, установление инвалидности, смерть, снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума, достижение пенсионного или предпенсионного возраста. И при возникновении таких жизненных событий, людям и будут приходить уведомления о том, какие виды социальной помощи, какие льготы им положены — на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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Теги:
Личный счет , Алексей Скляр , "Российская газета"
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