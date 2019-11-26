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Как не стать жертвой мошенников: советы к «черной пятнице» 

ТК «Звезда» + ещё 3
Как не стать жертвой мошенников: советы к «черной пятнице»
Фото: Aloisio Mauricio , ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Россиянам напомнили о маркетинговых уловках и дали рекомендации, как не стать жертвой обмана.
В Роспотребнадзоре дали советы покупателям в преддверии «черной пятницы».
Во-первых, россиянам стоит заранее проверять цену на товар у других продавцов. Объясняется, что недобросовестные магазины могу повысить цену прямо перед стартом распродажи, а в день акции незначительно снизить ее.
Кроме того, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.
В Роспотребнадзоре добавили, что следует сразу оговаривать условия доставки и ее сроки.
«Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки», — пояснили в ведомстве.
Важно, чтобы продавец предоставлял всю информацию о себе. Речь идет не только о наименовании бренда, но и его нахождении, режиме работы, ОГРН для юрлиц, фамилии, имени, отчества и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.
В заключении россиянами посоветовали избегать фишинговых сайтов и ресурсов, которые занимаются сбором персональных данных.
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Теги:
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