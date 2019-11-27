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В России придумали способ предотвратить кражи денег с банковских карт 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Найден способ предотвратить кражи денег с банковских карт
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
В России создадут систему мониторинга, чтобы замораживать сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Оператором может стать Национальная система платежных карт (НСПК), принадлежащая Центральному банку России. Эксперты предупредили, что банки будут неохотно делиться информацией о клиентах. Также специалисты выразили опасение, что поначалу будет блокироваться много правомерных трансакций.
Единый антифрод-мониторинг позволит отслеживать подозрительные операции через платежные системы «Мир», Visa и MasterСard. Подозрительные переводы будут выявляться автоматически, а затем проверяться в ручном режиме. Также рассматривается возможность возвращать россиянам денежные средства со счетов мошенников без суда.
Отмечается, что Сбербанк, Росбанк, «Ак Барс» Банк и «Возрождение» подтвердили эту информацию. Создание платформы по защите денег займет от одного до трех лет, отметили эксперты в Сбербанке и назвали это сложной задачей. Как сообщил замначальника службы информбезопасности банка «Возрождение» Василий Окулесский, для автоматической блокировки мошеннических операций потребуются изменения в законодательстве.
Руководитель аналитического центра компании по кибербезопасности Zecurion Владимир Ульянов также прокомментировал возможность создания такой системы. По его мнению, это не проблема в технологическом плане, но нужно создать правила. Иначе на начальном этапе будут блокироваться переводы граждан, что затруднит работу банков и платежных систем.
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Теги:
Личный счет , Владимир Ульянов , Visa , Росбанк , Банк "Возрождение" , Сбербанк России , НСПК , Центральный банк России
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