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НПФ покидают пенсионный рынок 

Финмаркет + ещё 1 40 минут назад
НПФ покидают пенсионный рынок
Фото: ТАСС
В ближайшее время с пенсионного рынка РФ уйдет целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ). И в итоге через год в России может остаться всего 40 частных пенсионных фондов, пишет "Коммерсант".
В частности, решение аннулировать лицензию на пенсионную деятельность принял НПФ "Эмеритура", входящий в группу "Ингосстраха", говорится в сообщении фонда от 25 ноября. Обязательства фонда перед вкладчиками и участниками были прекращены в 1-м квартале 2019 года.
После ухода с рынка НПФ "Эмеритура" в России осталось 48 действующих частных фонда.
Впрочем, в следующем году готовится уйти с рынка целый ряд игроков, большинство из которых будет присоединено к другим НПФ. Так, в частности, о своем присоединении к НПФ "Эволюция" (бывший "Нефтегарант") уже объявили фонды "Согласие", "Социальное развитие" и "Образование", входящие в периметр пенсионного дивизиона группы компаний "Регион". Завершить объединение планируется в 1-м квартале 2020 года. В этом же квартале планирует завершить объединение части своих фондов госкорпорация "Ростех": к одноименному НПФ должен быть присоединен фонд "Роствертол". Ранее госкорпорация заявляла, что на следующем этапе планируется осуществить присоединение к НПФ "Ростех" и НПФ "Первый промышленный альянс", а также других фондов, со стороны которых уже "идут соответствующие предложения". Также на следующий год наметили объединение НПФ "Атомгарант" и "Атомфонд".
На прошлой неделе о консолидации 100% акций НПФ "Магнит" объявил "ВТБ Пенсионный фонд". Также пенсионный дивизион инвестиционной группы "Русские фонды" консолидирует на себе Внешэкономфонд. Не исключено, что уже до конца этого года на него будут переведены все обязательства НПФ "Уголь".
Если все намеченные объединения завершатся в следующем году и не произойдет других реорганизаций, то на конец 2020 года в России останется всего 40 НПФ (на конец 3-го квартала 2016 года — 81 фонд).
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Теги:
Личный счет , Компании , ВТБ Пенсионный фонд , Ростех , Ингосстрах , Роствертол
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