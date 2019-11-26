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Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам
Фото: ТАСС
Российские банки стали чаще отдавать коллекторам «молодые» долги, у которых просрочка составляет от 181 до 360 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По ее данным, обычно (более 60 процентов случаев) банки передают коллекторам долги с просрочкой от 721 дня. Однако в последние два года идет перераспределение в сторону «молодых» долгов, которые не гасят 181-360 дней, и долгов с просрочкой 361-720 дней.
Как подсчитали в НАПКА, в период с января по сентябрь 2019 года банки отдавали «молодые» долги на взыскание в 2,5 раза чаще, чем в аналогичный период 2018 года. В общей же сложности за девять месяцев текущего года объем просроченных банковских кредитов, переданных коллекторам, вырос на десять процентов по сравнению с прошлым годом и составил 453 миллиарда рублей.
Вице-президент коллекторского бюро «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев полагает, что в 2020 году средний срок передачи долга коллекторам составит 200 дней. Однако эксперты отмечают, что передавать «молодые» долги коллекторам начинают в основном некрупные банки, в то время как кредитные учреждения из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно.
Причиной передачи «молодых» долгов россиян коллекторам является то, что признанные безнадежными кредиты снижают ликвидность кредитного учреждения. В результате банкам просто выгодно побыстрее списывать их с баланса, пояснил главный стратег инвестиционной группы «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Ранее сообщалось, что в 2019 году половина российских заемщиков начали отдавать в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. За год показатель вырос на восемь процентов.
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Теги:
Личный счет , Дмитрий Александров , Виктор Семендуев , газета "Известия"
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