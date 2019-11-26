Путин отменил детское пособие в 50 рублей

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет отменяются с 1 января 2020 года. При этом те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина

Документом также отменяется норма о начислении 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. При этом и студенты, и те, кому уже назначены эти выплаты или будут назначены при рождении ребенка до 1 января 2020 года, сохранят право на их получение «до окончания установленных периодов выплаты».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка, напоминает ТАСС. С 1 января 2020 года пособия в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов. Оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.