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Названы регионы с самой дорогой шаурмой и шавермой 

Вести Экономика + ещё 2 1 час назад
Названы регионы с самой дорогой шаурмой и шавермой
Фото: РИА Новости
По итогам анализа определены средние цены и география продаж шаурмы и шавермы в России, следует из исследования ИТ-компании "Эвотор", предоставляющей системы учета для розницы.
Аналитики ИТ-компании "Эвотор" сравнили средние цены на шаурму в разных регионах России за январь-октябрь 2019 г. по данным смарт-терминалов компании.
Название "шаверма" используют 15% заведений, а "шаурма" ― оставшиеся 85%.
Средняя цена шаурмы в 2019 г. ― 143 руб. Самая дорогая шаурма на Сахалине ― 236 руб., самая дешевая в Чувашии и Курганской области ― 100 ру.
Средняя цена шаурмы в 2019 г. ― 143 руб. За год она почти не изменилась (142 руб. в 2018 г.).
Самые высокие цены на шаурму на Сахалине ― 236 руб., в Санкт-Петербурге ― 189 руб., в Новгородской области ― 187 руб. и Ленинградской области ― 182 руб. В Москве средняя цена на шаурму ― 145 руб. Самая дешёвая шаурма продается в Чувашии и Курганской области ― 100 руб. и в Курской области ― 101 руб.
Вопреки расхожему мнению, что это блюдо называют "шавермой" только в Петербурге, наименование "шаверма" используют 15% заведений в 33 регионах России.
В Новгородской и Ленинградской областях доля "шавермы" ― более 90%. Она популярна и в Ярославской области (79% торговых точек), в Санкт-Петербурге (78%), Калининградской (75%) и Псковской (75%) областях и в Карелии (67%). Названия "шаверма" и "шаурма" наравне используют заведения Костромской, Вологодской областях и на Камчатке.
"Шаверму" можно купить и в других регионах. От 20 до 40% торговых точек Мурманской, Владимирской, Белгородской, Кировской, Омской и Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Башкортостане и Бурятии называют стрит-фуд "шавермой".
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