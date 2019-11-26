Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ

Жители построенных по программе реновации домов смогут сэкономить до 50% от базового уровня расходов потребляемых ресурсов. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, передает «Интерфакс».

По словам Бочкарева, показатели энергоэффективности заложены в технические требования для проектирования и строительства домов по программе реновации.

Эффект экономии будет достигаться за счет использования современных материалов и инженерного оборудования: пластиковых окон, современных систем отопления, которые умеют подстраиваться под погодные условия и автоматически регулировать температуру в квартире.

«Благодаря этому жители новых кварталов больше не будут "отапливать" улицу, открывая окна во время оттепели, не замерзнут они и при резких перепадах ниже нуля», — заявил Бочкарев.

По его словам, жители смогут регулировать мощность батарей в каждой комнате и следить за количеством потребляемой энергии с помощью квартирных счетчиков.