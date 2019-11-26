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Более одного миллиона россиян считаются потенциальными банкротами 

News.ru 2 часа назад
Подсчитано число россиян-банкротов
Фото: РИА Новости
Специалисты Национального бюро кредитных историй подсчитали число потенциальных банкротов в России. Под эту категорию попадают лица, у которых долг превышает 500 тысяч рублей и они не платят взносы уже более трёх месяцев.
По данным экспертов, число таких лиц составляет более одного миллиона человек — это на 4,9% больше, чем на конец 2018 года. На ноябрь 2019 года 65,7% банкротов — это должники по потребительским кредитам. Также 2,2% — это люди, у которых имеется большая задолженность по ипотеке.
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Лидерами по росту потенциальных банкротов стали Москва и Подмосковье, Свердловская, Самарская, Иркутская и Челябинская области. Наибольшее снижение числа должников зафиксировано в Ханты-Мансийском АО, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Башкортостан.
В октябре 2018 года число банкротов выросло в 1,5 раза. Об этом сообщал News.ru.
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