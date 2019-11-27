Пенсии европейцев оказались под угрозой

Пенсионный фонд Дании, являющийся самым большим в Северной Европе по размеру находящихся под управлением активов, готовится пересмотреть порядок инвестирования, чтобы избежать убытков от вложения в инструменты с негативной доходностью, пишет Bloomberg.

Фонд ATP, управляющий активами на 703 миллиардов долларов, традиционно ориентируется в своей стратегии на высоколиквидные государственные облигации. Однако в последние месяцы такая тактика начала приносить убытки из-за отрицательной доходности на рынке, вызванной повышенным интересом инвесторов к облигациям (как следствие, возросшей ценой, движение которой обратно пропорционально изменению доходности).

При этом Дания стала первой европейской страной, чей Центробанк опустил ключевую ставку (от которой зависит уровень остальных ставок на долговом рынке) ниже нулевого уровня. Два года спустя такую же политику стал проводить Европейский центробанк

Теперь ATP рассматривает альтернативные направления инвестиций, приоритетные из которых — крупные пакеты акций компаний (частные капиталовложения), недвижимость и инфраструктурные проекты. В них может быть вложено до 130 миллиардов долларов, имеющихся в распоряжении фонда.

Отчисления в ATP обязательны для всех датских работников и бизнесменов. В случае с наемными работниками они автоматически вычитаются из зарплаты, а их величина зависит от дохода застрахованного. При достижении пенсионного возраста выплаты из ATP дополняют базовую государственную пенсию.

В августе 2019 года глобальный долговой рынок пережил пик негативных доходностей. Общий объем облигаций с отрицательной доходностью составлял 15 триллионов долларов.