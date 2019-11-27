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Мобильная Россия: как найти работу в другом регионе 

Газета.Ru 3 часа назад
Мобильная Россия: как найти работу в другом регионе
Фото: РИА Новости
Уехать в другой регион ради работы или просто хорошей погоды? Это возможно, если решиться и рассчитать силы. А особо востребованным специалистам государство поможет — причем, не только в рамках программы повышения трудовой мобильности. На что рассчитывать переезжающему и его родственникам — в обзоре «Газеты.Ru».
Сменить место жительства ради хорошей работы, неплохой зарплаты, более спокойного графика, климата — это совсем не страшно. Конечно, многие полагаются на собственные силы, но нужно помнить, что и государство помогает. В нашей стране уже давно действует госпрограмма повышения трудовой мобильности, нацеленная на помощь в переезде для специалистов, особенно тех, кто задействован в реализации крупных инвестиционных проектов.
Государство предоставляет финансовую помощь работодателям, которые трудоустраивают сотрудников, желающих сменить место работы и переехать в другой регион. Ожидаемо, что большинство этих регионов — на Дальнем Востоке и в Сибири. Выбрать есть из чего: Амурская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Еврейская автономная, Магаданская, Тамбовская, Ульяновская, Сахалинская области, Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, республики Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Чукотский АО.
Всего с начала действия проекта поддержки трудовой мобильности было привлечено порядка 2 тыс. человек. В 2020-2022 годах за счет включения ряда новых регионов в программу планируется дополнительно привлечь около 430 человек.
При этом у каждого региона программа повышения трудовой мобильности своя. Связано это с тем, что государство выплачивает на каждого переезжающего работника 225 тыс. руб. — 150 тыс. из федерального бюджета, 75 тыс. — из регионального. При этом с 2019 года для работодателей, участвующих в региональных программах повышения трудовой мобильности на Дальнем Востоке, по решению губернатора размер поддержки может быть увеличен до 1 млн рублей.
Для переезда нужно в первую очередь желание! А также обладать востребованной профессией.
Если не хочется долго искать, можно обратиться к порталу «Работа в России» — там в поиске вакансий есть специальный раздел, касающийся поддержки в рамках трудовой мобильности. Конечно, вакансии там зависят от потребностей региона. Если в Архангельской области ищут специалистов в области судостроения, то в Магаданской — золотодобычи (причем, с зарплатой до 220 тыс. руб.).
Тем, кто переезжает по программе трудовой мобильности, можно рассчитывать на оплату проезда, жилья, помощь в обустройстве на новом месте и другие меры поддержки. А ведь есть и другие программы. Например, переселения соотечественников, старообрядцев, безработных на Дальний Восток, трудоустройство в госорганах в регионах Крайнего Севера, а также региональные программы для востребованных специалистов.
Причем, в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке есть целая служба адаптации, которая поможет в трудоустройстве или открытии бизнеса родственниками переезжающего, выборе школы для его детей и т.п.
В регионах Дальнего Востока переезжающим положены разные бонусы, один из них — вычет к ставке по ипотеке в размере 0,25 п.п. А, к примеру, молодым специалистам, которые едут работать в сельской местности в Амурской области, положен бесплатный участок для строительства дома, а в Магаданской области — социальные выплаты на строительство или приобретение жилья (если человек работает в сельском хозяйстве или социальной сфере). Та же Амурская область дает соцработникам в сельской местности выплаты на оплаты ЖКУ. Подобная мера поддержки есть и на Сахалине — для медиков, устраивающихся в госучреждения на селе.
Кстати, для медиков и учителей, желающих на свежий воздух в села, в России действуют программы «земской доктор» и «земской учитель», в рамках которых специалистам положены выплаты. Например, для врача это 1 млн рублей. А со следующего года земским докторам и учителям на Дальнем Востоке эти суммы удвоят (кстати, молодым семьям там будут давать ипотеку под 2%!). Так что можно выбрать и такую вакансию. Так, на портале «Работа в России» есть вакансия педиатра в поселке Озерновском с зарплатой от 90 тыс. рублей, а кандидату предоставляется еще и жилье.
Программы распространяются для специалистов в возрасте до 50 лет, но этот «возрастной ценз» обещают отменить. В некоторых регионах действуют расширенные «опции»: например, в прошлом году в Приморье запущен «Земский фельдшер» — специалистам по ней полагаются подъемные в размере 500 тыс. рублей.
Впрочем, переехать и работать можно и без помощи государства — стоит только выбрать место и вакансию по своим предпочтениям. На портале «Работа в России», где размещены более 1,3 млн вакансий, можно оценить разные регионы, например, по уровню цен, доступности аренды жилья или детских садов. Главное — решиться!
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Теги:
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