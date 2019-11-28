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Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов 

Lenta.ru 2 часа назад
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Фото: РИА Новости
В России с каждым годом становится больше дорогих машин, но налогов с них собирают все меньше. Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м. Об этом сказано в исследовании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
Эксперты сомневаются, что 765 машин были проданы за рубеж или разбиты в ДТП. По их мнению, речь идет о нескольких способах уклониться от уплаты максимального налога.
Один из них — воспользоваться льготами, которые предоставляют регионы. Например, родитель многодетной семьи в Москве освобождается от уплаты транспортного налога, при этом не имеет значение, какая у него мощность автомобиля. Другой способ — перерегистрация машины на юридическое лицо. В их собственности количество машин за год возросло на 334 единицы.
Свой вклад в уменьшение сбора налогов, собираемых с элитных авто, внесли и действия Минпромторга, который сократил перечень моделей, облагающихся с коэффициентом три, со 165 моделей в 2017 году до 153 в 2018-м.
В докладе указано, что с 2015-го по 2018 год число автомобилей стоимостью 3-5 миллионов рублей почти удвоилось — с 60 тысяч до почти 116-ти. При этом средние начисления транспортного налога на них за тот же период сократились на 40 процентов (27 202 рубля и 16 287 рублей соответственно). В сегменте машин стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей наблюдается рост в 2,3 раза, а средние начисления упали на треть (86 530 рублей и 57 420 рублей).
Эксперты назвали необъяснимой ситуацию, при которой автомобилей в определенном ценовом сегменте за год становится больше на 54 процента (5-10 миллионов рублей), а рост налоговых начислений за тот же период растет на 6,7 процента.
Как отметила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, такая статистика показывает, что механизм исчисления транспортного налога нуждается в совершествовании.
Ранее FinExpertiza подсчитала, в каком регионе выгоднее всего владеть автомобилем. Самый низкий средний размер налога на легковой автомобиль зафиксирован в Забайкальском крае (1 427 рублей в год), а самый высокий — в Москве (6 803 рубля).
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Теги:
Личный счет , Елена Трубникова , Минпромторг , Lenta.ru
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