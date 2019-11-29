Дурят нашего брата: Как обманывают на «Черной пятнице»

Эксперт назвал самые частые махинации продавцов во время «чёрных пятниц»

Выясняйте динамику изменения цены на товар, изучайте реквизиты и правила возврата онлайн-магазинов, оплачивайте покупку только при получении и не доверяйте китайским акциям — такие рекомендации дал россиянам в преддверии «чёрной пятницы» председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов

29 ноября в России начнётся «Чёрная пятница» — большинство торговых площадок устраивают масштабные распродажи, предлагая посетителям купить товар со скидками от 20 до 70 процентов. Впрочем, многие магазины начали акцию заранее, ещё в четверг. Продлится этот скидочный бум до 1 декабря.

Самое главное — это не поддаваться ажиотажу и тщательно выбирать: что вы покупаете, где и по какой цене, отмечает председатель ОПИ Олег Павлов.

По его словам, наиболее распространённая махинация продавцов — это «маскировка» обычной цены под скидку путём предварительного завышения стоимости товара.

«Мы отслеживали поведение недобросовестных компаний накануне «чёрных пятниц» и других распродаж. Как правило, они сейчас готовятся более тщательно, начинают завышать цены не накануне, а за неделю-две», — рассказал эксперт «Парламентской газете».

Проверить фейковую скидку сегодня вполне реально: в интернете можно найти агрегаторы, которые отслеживают изменения цен на крупных торговых площадках, также есть ресурсы, где аккумулируются средние рыночные цены на тот или иной продукт.

«Можно ввести наименование товара и увидеть график изменения цен. Например, что месяц назад она была нормальной, потом взлетела вверх, а потом постепенно вернулась на прежний уровень», — объяснил Олег Павлов.

Покупая что-то по бросовой цене, стоит убедиться, что вы приобретаете новый товар, а не бывший в употреблении или отремонтированный, добавил эксперт. «Продавец по закону обязан проинформировать потребителя о том, что товар уже был в употреблении или ремонтировался. Это должно быть прямо указано где-то на ярлыке, например, что скидка предоставлена в связи с тем, что товар был в ремонте», — напомнил Павлов.

Особенно бдительными стоит быть россиянам, которые собираются отправиться на шоппинг онлайн: во время «чёрной пятницы» у мошенников тоже начинается «большая охота». Они предлагают товары по невероятно низким ценам, а в итоге или присылают низкокачественную продукцию, или вообще ничего не присылают.

Чтобы не попасть на удочку, нужно тщательно проверять сайт, на котором совершается покупка: там должны быть указаны все реквизиты компании, её наименование, юридический и фактический адрес, порядок возврата товара, советует Олег Павлов.

«Если всё же остаются какие-то сомнения, — например, цена слишком уж низкая, — то в этом случае мы рекомендуем не связываться с предоплатой, — призвал он. — То есть, нужно оплачивать товар не просто наложенным платежом, а уже именно после получения, когда вы его распаковали, осмотрели и всё проверили».

Как бы то ни было, отметил Павлов, в России такие обманы свойственны или откровенным мошенникам, или зарубежным агрегаторам, чаще всего китайским. А российские ритейлеры за последние годы стали вести себя честнее. Председатель общества по защите прав потребителей уверен, что главную роль в этом сыграла прежде всего активная позиция самих граждан.

«Можно сказать, это заслуга нашего потребительского сообщества. Мы убеждены, что для компаний гораздо страшнее именно огласка», — поделился он наблюдением.

По его словам, если десятки, сотни или тысячи человек увидят пост о том, что какая-то компания вводит покупателей в заблуждение — это будет гораздо больший ущерб для имиджа компании.