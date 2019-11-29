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Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Россиян предупредили о вирусе для хищения денег
Фото: depositphotos.com
В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Согласно данным экспертов, новый вид вируса может автоматически переводить на счёт злоумышленника средства через банковское мобильное приложение на смартфоне клиента.
Отмечается, что хакеры маскируют вирус под приложения или файлы, которые размещают в виде ссылки на различных сайтах. При переходе по ссылке происходит установка вредного программного обеспечения, которое начинает переводить деньги жертвы на счёт злоумышленников.
По информации издания, с такой проблемой сталкивались клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ).
«В настоящее время наблюдается увеличение доли хищений с использованием такого рода троянов. Однако такие случаи единичны и в общей доле фрода (мошенничества. — RT) незначительны», — заявил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.
14 ноября представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.
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Теги:
Личный счет , Московский кредитный банк , РБК
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