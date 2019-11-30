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В России средняя ставка по ипотеке упала до двухлетнего минимума 

ТК «Звезда» 1 час назад
В России упала средняя ставка по ипотеке
Фото: РИА Новости
В октябре отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ипотечных кредитов. За месяц было оформлено 119 тысяч кредитов на жилье.
Средняя ставка по ипотечным кредитам в октябре уменьшилась до 9,4%. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Это на 0,28% ниже, чем месяцем ранее — в сентябре средняя ставка равнялась 9,68%.
Таким образом ставки по ипотеке достигли минимума за последние два года. В сентябре 2018 года ставка падала почти до этого же уровня — 9,41%.
Также в октябре этого года отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ипотечных кредитов. За месяц было оформлено 119 тысяч кредитов на жилье, это на 13,4% больше, чем в сентябре. Общая сумма выданных за октябрь кредитов составляла 271,3 миллиарда рублей, это больше, чем в сентябре, на 11,1%.
При этом продолжает расти средний срок кредитования — по результатам октября он равен 218,4 месяца (около 18 лет и 2 месяца).
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Теги:
Личный счет , Недвижимость , Экономика
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