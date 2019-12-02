Нефть и «северные надбавки»: где получают от 100 тысяч

Нефть, газ и «северные надбавки»: где получают от 100 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты в Чукотском и Ямало-Hенецком автономном округах, где высокие «северные надбавки», а также в Москве. Здесь больше всего работников получает от 100 тысяч рублей. Это следует из рейтинга регионов по уровню зарплат. В среднем по стране медианный доход составляет 32,9 тыс. руб.

Больше всего россиян с высокими зарплатами живет на Крайнем Севере. Это показало исследование агентства «РИА Новости».

Аналитики оценивали долю россиян с зарплатой выше 100 тысяч и ниже 15 тысяч рублей на основе статистики Росстата

Данные были взяты по средним зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года).

Расчеты проводились с учетом выплаты подоходного налога.

На первом месте — Чукотский автономный округ, где более 32% занятых получали от 100 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%).

Проживающим в районах Крайнего Севера, куда входит и Чукотка, и ЯНАО, в частности, работникам к окладам положена «северная надбавка». Она может достигать 100% от оклада.

Также все выплаты (исключение для отпускных и премий) дополнительно умножаются на районный коэффициент с максимальным значением до двух пунктов.

В этих регионах развита сфера добычи различных природных ресурсов: нефти, газа, угля, драгоценных металлов, поэтому зарплаты всегда выше среднероссийских.

На третьем месте рейтинга — Москва, где доля высокооплачиваемых сотрудников составляет 27,4%, на четвертом — Магаданская область (более 25%).

Замыкает пятерку лидеров Ненецкий автономный округ (более 25%).

В целом по России зарплата выше 100 тыс. руб. в месяц в 2019 году получали лишь 7% работников. При этом медианный оклад (50% жителей получает ниже этой планки, а другая — выше) cоставил 32,9 тыс., свидетельствуют расчеты «РИА Новости».

В конце рейтинга в этом году располагается Кабардино-Балкария, где доля высокооплачиваемых сотрудников равна 0,7%.

Недалеко от нее ушли Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан. Здесь менее чем 1% сотрудников получает зарплаты от 100 тыс. руб.

Также в России много тех, кто получает менее 15 тыс. руб. В 25 российских регионах доля таких сотрудников превышает 20%.

В целом по стране доля таких работников на уровне 11%.

Напомним, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11 280 руб.

Cамые распространенные в России зарплаты — это оклады от 20 до 52 тыс. руб., пишет «РИА Новости».

При этом в России растет число вакансий. Количество не занятых рабочих мест в компаниях превысило 1,1 млн по итогам второго квартала 2019 года, писали «Известия».

Больше всего «не хватает рук» в столице, где работодатели ищут 170 тыс. сотрудников.

Увеличение количества открытых вакансий — вполне естественная ситуация для российского рынка, заявил ранее «Газете.Ru» категорийный менеджер сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков

Рынок труда сталкивается со старением населения, но до сих пор многие работодатели не готовы брать возрастных сотрудников.

Как ранее сообщал Росстат, средний возраст россиянина составляет 40 лет, и за десять лет эта цифра увеличилась на полтора года, отмечает эксперт. При этом почти каждый пятый безработный сегодня старше 50 лет.

Зарплаты тоже растут. В сентябре реальная начисленная зарплата, по данным Росстата, выросла на 3,1% в годовом выражении. Средняя зарплата в январе-сентябре 2019 года увеличилась на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре в среднем россияне получали по 45,5 тыс. руб.

По официальным данным за чертой бедности сейчас проживают 19,8 млн человек, то есть 13,5% от общей численности населения. Это данные за первое полугодие текущего года. В прошлом году бедных было 18,4 млн В России мерилом бедности является прожиточный минимум. Его величина в целом по России за третий квартал 2019 года составляет на душу населения 11 012 руб., для трудоспособного населения — 11 942 руб., для пенсионеров — 9090 руб., для детей — 10 838 руб.

Власти России планируют снизить уровень бедности вдвое. Эта цель упомянута в президентском указе от 7 мая 2018 года. Снизить долю бедных к 2024 году планируется до почти шестипроцентного уровня.