Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета пенсий военных

Президент России Владимир Путин «заморозил» до 2021 года ежегодное увеличение на два процента размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Соответствующий закон глава государства подписал в понедельник, 2 декабря, сообщается на интернет-портале правовой информации.

По данным РИА Новости, закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, предусматривает пересмотр военных пенсий с увеличением денежного довольствия с 1 января 2013 года. Таким образом, размер денежного пособия, который учитывается при начислении пенсии, с 54 процентов в 2012 году должен постепенно достигнуть 100 процентов. Действие этой нормы было приостановлено в 2015 году. Сейчас размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, находится на уровне 73,68 процента.