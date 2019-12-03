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Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета пенсий военных 

Lenta.ru + ещё 6 47 минут назад
Президент России Владимир Путин «заморозил» до 2021 года ежегодное увеличение на два процента размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Соответствующий закон глава государства подписал в понедельник, 2 декабря, сообщается на интернет-портале правовой информации.
По данным РИА Новости, закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, предусматривает пересмотр военных пенсий с увеличением денежного довольствия с 1 января 2013 года. Таким образом, размер денежного пособия, который учитывается при начислении пенсии, с 54 процентов в 2012 году должен постепенно достигнуть 100 процентов. Действие этой нормы было приостановлено в 2015 году. Сейчас размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, находится на уровне 73,68 процента.
Ранее, в июне, Путин сообщил, что государство продолжит повышать денежное довольствие военным и сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, по словам президента, планируется улучшить медицинское обслуживание личного состава, помочь военным и силовикам с решением жилищных вопросов, а также расширить возможности для трудоустройства членов их семей.
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Комментарии126 
Теги:
Личный счет , Видео , Владимир Путин , МВД
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