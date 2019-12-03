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Путин заморозил компенсацию советских вкладов 

Рамблер + ещё 35 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке до 1 января 2023 года начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предусматривающего выплаты по вкладам, сделанным до 20 июня 1991 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Рамблер» писал, что в 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений россиян, помещенных во вклады Сбербанка, вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги до 1991 года. Однако с 2003 года выплаты заморожены.
«Ввести в статью в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №429-ФЗ «О приостановлении действия Федерального закона „О базовой стоимости необходимого социального набора“ изменение, заменив цифры „2022“ на „20203“», — говорится в тексте документа.
Ранее руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам. При этом правительство не поддержало инициативу «Справедливой России», отметив, что в бюджете нет денег на предложенные компенсации.
Комментарии24 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Личный счет , Видео , Сергей Миронов , Владимир Путин , Сбербанк России , Госдума , Справедливая Россия
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