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Закредитованным россиянам могут отказать в ипотеке 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Части россиян усложнят выдачу ипотеки
Фото: РИА Новости
Россияне, выплачивающие потребительские кредиты, могут не получить одобрения на ипотеку. Закредитованность повышает долговую нагрузку заёмщиков и создаёт риски невыполнения своих обязательств перед банками.
Инициативу ограничить выдачу ипотеки закредитованным заёмщикам предложил Центробанк. Регулятор обеспокоен, что всё больше и больше россиян берут в дополнение к ипотеке другие кредиты, сообщает РБК. так, в начале года таких было 39%, а на 1 сентября — уже 46%.
Центробанк намерен обсудить свою инициативу с банками, применять в дальнейшем коэффициенты риска к ипотеке, что будет зависеть от показателя долговой нагрузки заёмщика и соотношения кредита с залоговым имуществом.
Банкиры, однако, уже считают такую инициативу нецелесообразной: дело в том, что заёмщики с потребительскими кредитами вряд ли накопят деньги на первый взнос за жильё. И стимулировать рост ипотечного рынка надо снижением ставок, а не подходами к оценке заёмщика.
Ранее News.ru сообщал, что в России среднегодовая ипотечная ставка по итогам 2019 года может составить 10,1%. Об этом на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций заявил министр строительства и ЖКХ страны Владимир Якушев.
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Комментарии1 
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Ставки по ипотеке , Владимир Якушев , Центральный банк России
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