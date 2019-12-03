Части россиян усложнят выдачу ипотеки

Закредитованным россиянам могут отказать в ипотеке

Россияне, выплачивающие потребительские кредиты, могут не получить одобрения на ипотеку. Закредитованность повышает долговую нагрузку заёмщиков и создаёт риски невыполнения своих обязательств перед банками.

Инициативу ограничить выдачу ипотеки закредитованным заёмщикам предложил Центробанк . Регулятор обеспокоен, что всё больше и больше россиян берут в дополнение к ипотеке другие кредиты, сообщает РБК. так, в начале года таких было 39%, а на 1 сентября — уже 46%.

Центробанк намерен обсудить свою инициативу с банками, применять в дальнейшем коэффициенты риска к ипотеке, что будет зависеть от показателя долговой нагрузки заёмщика и соотношения кредита с залоговым имуществом.

Банкиры, однако, уже считают такую инициативу нецелесообразной: дело в том, что заёмщики с потребительскими кредитами вряд ли накопят деньги на первый взнос за жильё. И стимулировать рост ипотечного рынка надо снижением ставок, а не подходами к оценке заёмщика.