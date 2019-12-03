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Как снизить плату за ЖКХ 

Рамблер 38 минут назад
Снизить плату за услуги ЖКХ можно, если доказать, что решение о ее повышении было принято незаконно. Об этом «Российской газете» сообщила Светлана Разворотнева из «ЖКХ Контроля».
На горячую линию «РГ» обратилась жительница Владимира Валентина Михайловна — спросила, правомерно ли, что в октябре ее управляющая компания на 37% подняла тариф на содержание жилого помещения.
Журналисты переадресовали вопрос Светлане Разворотневой — исполнительному директору некоммерческой организации «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль"».
«С вашей компанией нужно разобраться», — заявила та в ответ.
Разворотнева напомнила, что собственники сами утверждают тарифы на жилищные услуги, а если они по той или иной причине не утвердили, то это делает орган местного самоуправления.
В этой связи она посоветовала направить в администрацию письменный запрос о том, кто принял такое решение и не в обход ли решения собственников он это сделал.
Если выяснится, что решение приняла администрация, то можно провести общее собрание собственников и принять другое, а если управляющая компания без утверждения собственников — обратиться в Государственную жилищную инспекцию и также провести собрание и установить свой тариф.
Комментарии36 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Видео
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