С 1 января у россиян появятся новые льготы

Журналисты издания Life перечислили льготы, которые граждане РФ смогут получить с 1 января 2020 года. Привилегии в основном касаются детских пособий и получения кредитов.

По данным издания, с нового года родители детей, появившихся на свет в период с 1 января 2018 года, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты от государства до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. Однако отмечается, что льгота положена только семьям, в которых средний доход на человека не превышает размер прожиточного минимума более, чем в полтора раза.

«Выплату на первого ребёнка назначают и производят органы соцзащиты, а на второго — ПФР (Пенсионный фонд России)», — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, добавив, что с 1 января также продлевается период выплаты пособия до достижения ребёнком трёх лет.

Жители сельской местности в новом году смогут получать льготные кредиты на благоустройство дома: ставка составит от 1 до 5 процентов, срок займа — не более 5 лет. При этом в постановлении чётко отмечено, на что можно потратить деньги. Средства должны в обязательном порядке пойти на ремонт дома, а также на покупку и монтаж оборудования для электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения.

Красовская подчеркивает, что по закону размер таких кредитов не должен превышать 250 тысяч рублей. Для жителей Ленинградской области и субъектов РФ на Дальнем Востоке лимит составляет 300 тысяч рублей.