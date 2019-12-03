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С 1 января у россиян появятся новые льготы 

Рамблер 2 часа назад
С 1 января у россиян появятся новые льготы
Фото: РИА Новости
Журналисты издания Life перечислили льготы, которые граждане РФ смогут получить с 1 января 2020 года. Привилегии в основном касаются детских пособий и получения кредитов.
По данным издания, с нового года родители детей, появившихся на свет в период с 1 января 2018 года, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты от государства до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. Однако отмечается, что льгота положена только семьям, в которых средний доход на человека не превышает размер прожиточного минимума более, чем в полтора раза.
«Выплату на первого ребёнка назначают и производят органы соцзащиты, а на второго — ПФР (Пенсионный фонд России)», — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, добавив, что с 1 января также продлевается период выплаты пособия до достижения ребёнком трёх лет.
Жители сельской местности в новом году смогут получать льготные кредиты на благоустройство дома: ставка составит от 1 до 5 процентов, срок займа — не более 5 лет. При этом в постановлении чётко отмечено, на что можно потратить деньги. Средства должны в обязательном порядке пойти на ремонт дома, а также на покупку и монтаж оборудования для электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения.
Красовская подчеркивает, что по закону размер таких кредитов не должен превышать 250 тысяч рублей. Для жителей Ленинградской области и субъектов РФ на Дальнем Востоке лимит составляет 300 тысяч рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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