С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ

В Москве резко вырастут тарифы ЖКХ

С 1 января 2020 года в столице вырастут тарифы ЖКХ, плата за содержание жилья и взнос за капитальный ремонт дома, сообщают «Вести Экономика» со ссылкой на информацию представителей мэрии Москвы

По данным издания, тарифы на коммунальные услуги будут увеличены в среднем на 3,7%. Плата за содержание жилья подрастет на 5%, а взносы на капремонт вырастут с 18,19 рублей за квадратный метр в месяц до 18,86 рублей (на 3,7%).

«Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме», — приводит издание слова собеседника в городской администрации.

Отмечается, что в 2019 году тарифы ЖКХ увеличивали дважды: 1 января — на 1,7%, 1 июля — на 4,8%. Взнос на капремонт также в текущем году подрос на 1,19 рубля.