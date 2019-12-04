С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ

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В Москве резко вырастут тарифы ЖКХ 

Рамблер 57 минут назад
С 1 января 2020 года в столице вырастут тарифы ЖКХ, плата за содержание жилья и взнос за капитальный ремонт дома, сообщают «Вести Экономика» со ссылкой на информацию представителей мэрии Москвы.
По данным издания, тарифы на коммунальные услуги будут увеличены в среднем на 3,7%. Плата за содержание жилья подрастет на 5%, а взносы на капремонт вырастут с 18,19 рублей за квадратный метр в месяц до 18,86 рублей (на 3,7%).
«Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме», — приводит издание слова собеседника в городской администрации.
Отмечается, что в 2019 году тарифы ЖКХ увеличивали дважды: 1 января — на 1,7%, 1 июля — на 4,8%. Взнос на капремонт также в текущем году подрос на 1,19 рубля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ перечислили нововведения, к которым российским водителям стоит подготовиться в новом году. В 2020-м автоинспекторы смогут штрафовать владельцев грузовых и пассажирских микроавтобусов, оставляющих автомобили на ночь в жилых дворах. Также будет запрещено ездить по дорогам общего пользования без номеров. Из позитивных изменений — оформлять автомобили можно будет не только в регистрационных отделениях ГИБДД, но и в аккредитованных для этой цели компаниях. Кроме того вырастет лимит выплат страховых компаний участникам ДТП с причинением вреда здоровью: с 500 тысяч рублей до двух миллионов.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Видео , ГИБДД , Правительство Москвы
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