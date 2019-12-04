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Коллекторам запретят выбивать долги по ЖКХ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Коллекторам запретят выбивать долги по ЖКХ
Фото: ТАСС
Депутаты Государственной думы намерены исключить все лазейки, которые могут использоваться коллекторами для того, чтобы взыскать с граждан долги за коммунальные услуги. Об этом сообщает газета «Известия».
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за коммунальные услуги, будет разработан до конца января 2020 года и принят на весенней сессии.
«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — заявил депутат.
Издание напомнило, что несмотря на то, что летом 2019 года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг, коллекторские агентства обходят его. Организация заключает с профессиональными взыскателями договор, по которому они получают фиксированный процент с возвращенных денег, при этом долги остаются в собственности кредитора.
Как сообщал «Рамблер», в начале года министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что общая сумма коммунальных долгов в России составляет один триллион рублей, более 600 миллиардов из них приходится на долги управляющих компаний и жителей.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Личный счет , Компании , Коллекторы , Владимир Якушев , Госдума
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