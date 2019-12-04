Коллекторам запретят выбивать долги по ЖКХ

Депутаты Государственной думы намерены исключить все лазейки, которые могут использоваться коллекторами для того, чтобы взыскать с граждан долги за коммунальные услуги. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за коммунальные услуги, будет разработан до конца января 2020 года и принят на весенней сессии.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — заявил депутат.

Издание напомнило, что несмотря на то, что летом 2019 года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг, коллекторские агентства обходят его. Организация заключает с профессиональными взыскателями договор, по которому они получают фиксированный процент с возвращенных денег, при этом долги остаются в собственности кредитора.