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Коллекторам полностью запретят доступ к долгам граждан за ЖКУ 

Финмаркет + ещё 4 1 час назад
Коллекторам запретят доступ к долгам россиян за ЖКУ
Фото: ТАСС
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, пишут "Известия", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий документ разработают в период с декабря 2019 года по январь 2020-го. Это не займет много времени, потому что требуются поправки небольшого объема, добавил Анатолий Аксаков. Депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги, подчеркнул глава комитета.
"Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания", — заявил депутат.
Коллекторы хотят возвращать долги за услуги ЖКХ по агентской схеме, которая законом не запрещена, рассказал "Известиям" глава комитета по агентскому бизнесу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев. По его словам, существует категория взыскателей (управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и т.д.), которые не подчиняются профильному закону, поэтому и возникают перегибы: листки на дверях подъездов с ФИО граждан и информацией о не уплаченной сумме, а также так называемые пирамиды позора.
Законодательный запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его можно обходить через агентский договор. В ОНФ подчеркивают: даже полное отстранение коллекторов от работы с неплательщиками не решит проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний. Например, такими как вывешивание листков с персональными данными и не уплаченной суммой.
По данным Росстата, которые приводят "Известия", объем дебиторской задолженности граждан за ЖКУ в 2018 году составил 525,39 млрд рублей. Сведения за 2019-й нельзя напрямую сопоставить с прошлогодними, потому что поменялась методология подсчетов. Теперь ведомство вычисляет долги по двум категориям. К первой относятся неплатежи перед исполнителями коммунальных услуг. В многоквартирном доме это может быть УК, товарищество, кооператив. Ко второй — не уплаченные деньги по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями.
Граждане задолжали исполнителям коммунальных услуг за первое полугодие 2019-го 257,13 млрд рублей. Неплатежи по второй категории составили 290,26 млрд В общей сложности долги достигли 547,39 млрд рублей.
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Теги:
Личный счет , Анатолий Аксаков , Виктор Семендуев , Госдума , газета "Известия"
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