Страхование вкладов россиян захотели изменить

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении максимальной суммы страховой выплаты по вкладам физических лиц в отдельных случаях.

Как сообщает ТАСС, основаниями для получения повышенного страхового возмещения будут являться реализация объектов недвижимости, как жилое помещение, земельный участок и садовые дом (или их части), а также иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, исполнение решения суда, а также получение грантов в форме субсидий.

Максимальная сумма выплат по таким вкладам будет равняться 10 млн рублей.

Также законопроект предполагает распространить страховую выплату на денежные средства НКО социальной направленности и других общественно полезных организаций, таких как садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, а также религиозные организации.

Максимальная сумма выплат по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей.