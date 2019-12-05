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Страхование вкладов россиян захотели изменить 

Рамблер + ещё 10 44 минуты назад
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении максимальной суммы страховой выплаты по вкладам физических лиц в отдельных случаях.
Как сообщает ТАСС, основаниями для получения повышенного страхового возмещения будут являться реализация объектов недвижимости, как жилое помещение, земельный участок и садовые дом (или их части), а также иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, исполнение решения суда, а также получение грантов в форме субсидий.
Максимальная сумма выплат по таким вкладам будет равняться 10 млн рублей.
Также законопроект предполагает распространить страховую выплату на денежные средства НКО социальной направленности и других общественно полезных организаций, таких как садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, а также религиозные организации.
Максимальная сумма выплат по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей.
Документ был внесен в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Комментарии 17 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Личный счет , Видео , Экономика , Анатолий Аксаков , Госдума
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