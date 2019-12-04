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Набор для оливье резко подорожал 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Набор для оливье резко подорожал в России
Фото: РИА Новости
В Росстате подсчитали, что за год средняя стоимость продуктов для салата оливье, выросла на 4,6 процента. Об этом пишут «Известия».
По данным Росстата, оливье для семьи из четырех человек будет стоить 340 рублей (по сравнению с 325 рублями в 2018 году). На двенадцать порций салата придется потратить 1,02 тысячи рублей.
При расчете стоимости оливье эксперты ориентировались на такой рецепт: консервированные огурцы (500 граммов), горошек (380 граммов), морковь (200 граммов), четыре куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза и сто граммов репчатого лука.
Заметнее всего за год подорожали репчатый лук (на десять процентов), вареная колбаса, огурцы и горошек (на шесть процентов), майонез (на пять процентов). Морковь и картофель, наоборот, стали дешевле.
Как сообщал «Рамблер», в этом году россияне планируют потратить на новогодний стол в среднем десять тысяч рублей. По данным компании Nielsen, самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица, рыба и мясные изделия. Лидерами среди новогодних напитков остаются шампанское и игристые вина
Видео дня. «Черная пятница»: на что россияне потратили деньги
Комментарии 3 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Росстат , газета "Известия"
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