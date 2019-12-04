Российские банки приняли решение по евро

Банки России не перестали производить операции с евро, хотя Центральный банк их от этого предостерег. Об этом «Известиям» рассказали представители кредитных организаций.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предостерегает банки от операций с европейской валютой, поскольку те не приносят прибыли.

По ее словам, инструменты, которые сейчас имеются у кредитных организаций в России для размещения евро в основном с отрицательными процентами, для сбережений таковые в стране запрещены, поэтому банки делают попытки заработать на сборах за обслуживание сберегательных евросчетов, в связи с чем те, сборы, взлетели настолько высоко, что держать счета в евро стало «едва ли можно».

Тем временем представители банков рассказали «Известиям», что продолжают и продолжат операции с евро. Например, в банке «Зенит» объяснили невозможность полного отказа от них тем, что в евро номинированы долгосрочные контракты многих клиентов.

Более того, в «Зените» отмечают интерес, наметившийся к кредитам в евро в последнее время по той причине, что они дешевле и рублевых, и долларовых.