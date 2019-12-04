Госдума приняла законопроект о налоге для самозанятых

Госдума приняла во втором чтении законопроект о налоге для самозанятых

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России. Как пишет сайт нижней палаты парламента, для самозанятых налоговая ставка составит 4%. «Воспользоваться льготным налоговым режимом, в случае окончательного принятия законопроекта, смогут жители ещё 19 регионов», — говорится в сообщении. С 1 января предлагается «расширить географию налогового эксперимента» с помощью Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей. Также предлагается включить в эксперимент Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Башкортостан. Ранее в Минфине заявляли, что планируют с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну. Как отмечали в ФНС , в 2019 году более 280 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых.

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