Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку

Выплаты самозанятым пенсионерам продолжат индексироваться, поскольку такие пенсионеры считаются неработающими. Разъяснение по налоговому режиму размещено на сайте Федеральной налоговой службы

По закону пенсии работающих пенсионеров, в том числе зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, не индексируются. Государство «распознает» работающих пенсионеров по страховым взносам, которые платит работодатель или ИП сам за себя. То есть, если взносы поступают, пенсионер теряет право на ежегодную прибавку.

Режим самозанятых не подразумевает уплату таких взносы — соответственно, индексация выплат самозанятым пенсионерам сохраняется. Однако рано или поздно лазейка в законодательстве будет устранена, считает советник юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов

По его словам, при разработке налогового режима вовсе не подразумевалось, что работающие пенсионеры перейдут в статус самозанятых, будут платить пониженный налог и одновременно получат «какие-то дополнительные преференции, связанные с их статусом пенсионера», пишет BFM.

Налоговый режим для самозанятых с начала 2019 года действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Его участники платят налог по пониженной ставке: четыре процента на доходы, полученные от физлиц, и шесть процентов на доходы от юрлиц. Средства зачисляются в Фонд обязательного медицинского страхования и региональный бюджет в пропорции 37 процентов и 63 процента соответственно. Для сравнения, штатные работники платят налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов, еще 30 идут на страховые взносы. Работа в качестве самозанятого не учитывается в трудовом стаже. Взносы в счет будущей пенсии самозанятые могут делать самостоятельно.