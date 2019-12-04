Максимальная ставка по вкладам прервала снижение

Максимальная процентная ставка по вкладам прервала снижение

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде ноября выросла на 0,1 п.п. — до 6,13%, говорится в сообщении Банка России

Таким образом показатель впервые продемонстрировал рост с третьей декады октября. Тогда он сократился на 0,12 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,36%. Тем самым он достиг минимума с августа 2018 года.

После этого максимальная ставка по вкладам снизилась еще на 0,19 п.п. и достигла минимума с июня 2018 года — 6,17%.

Во второй декаде ноября максимальная процентная ставка снизилась на 0,14 п.п. и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений (с середины 2009 года) — 6,03%. До этого момента наименьшее значение показателя было 6,05%.