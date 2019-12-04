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Максимальная процентная ставка по вкладам прервала снижение 

Rambler News Service 35 минут назад
Максимальная ставка по вкладам прервала снижение
Фото: РИА Новости
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде ноября выросла на 0,1 п.п. — до 6,13%, говорится в сообщении Банка России.
Таким образом показатель впервые продемонстрировал рост с третьей декады октября. Тогда он сократился на 0,12 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,36%. Тем самым он достиг минимума с августа 2018 года.
После этого максимальная ставка по вкладам снизилась еще на 0,19 п.п. и достигла минимума с июня 2018 года — 6,17%.
Во второй декаде ноября максимальная процентная ставка снизилась на 0,14 п.п. и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений (с середины 2009 года) — 6,03%. До этого момента наименьшее значение показателя было 6,05%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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Теги:
Личный счет , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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