ПФР предупредил россиян о новом виде мошенничества

Пенсионный фонд предупреждает россиян о новом виде мошенничества

Пенсионный фонд России предупредил россиян о новом способе мошенничества через мессенджеры. Свое заявление ПФР опубликовал в Twitter.

«В мессенджерах от имени ПФР распространяется ложная информация о выплате для держателей карт и вкладов. Внимание! ПФР не осуществляет подобных выплат», — пишут представители Пенсионного фонда.

В организации просят граждан быть бдительными и не сообщать мошенникам свои персональные данные.