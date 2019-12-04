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Пенсионный фонд предупреждает россиян о новом виде мошенничества 

Ura.Ru 1 час назад
ПФР предупредил россиян о новом виде мошенничества
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России предупредил россиян о новом способе мошенничества через мессенджеры. Свое заявление ПФР опубликовал в Twitter.
«В мессенджерах от имени ПФР распространяется ложная информация о выплате для держателей карт и вкладов. Внимание! ПФР не осуществляет подобных выплат», — пишут представители Пенсионного фонда.
В организации просят граждан быть бдительными и не сообщать мошенникам свои персональные данные.
Ранее Роспотребнадзор рассказывал, как пенсионерам уберечь себя от мошенничества. В первую очередь, там советовали бережно относиться к своим персональным данным и не перезванивать на номера, с которых приходят сообщения о блокировке банковских карт или списании денежных средств, передает «Национальная служба новостей».
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Теги:
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Роспотребнадзор
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