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Эксперт оценил перспективы роста доходов россиян 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Эксперт оценил перспективы роста доходов россиян
Фото: РИА Новости
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.
«Согласно статистике, в России собирается всё больше налогов — это означает, что доля «белых» зарплат в стране растёт. Когда сотрудник получает «чёрную» зарплату в конверте, его доходы выше, чем если работодатель не выплачивает на него социальные, налоговые и пенсионные отчисления», — заявил он.
По его словам, запущенные правительством процессы по «обелению» экономики близки к завершению.
Это значит, что, скорее всего, данный фактор скоро перестанет влиять на общую ситуацию, и реальные располагаемые доходы россиян покажут более активный рост, добавил эксперт.
«Согласно статистике, в России собирается всё больше налогов — это означает, что доля «белых» зарплат в стране растёт. Когда сотрудник получает «чёрную» зарплату в конверте, его доходы выше, чем если работодатель не выплачивает на него социальные, налоговые и пенсионные отчисления», — заявил он.
По его словам, запущенные правительством процессы по «обелению» экономики близки к завершению.
Это значит, что, скорее всего, данный фактор скоро перестанет влиять на общую ситуацию, и реальные располагаемые доходы россиян покажут более активный рост, добавил эксперт.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что реальные располагаемые доходы населения России за девять месяцев начали расти.
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Комментарии 3 
Теги:
Личный счет , Дмитрий Медведев , Тимур Нигматуллин , ФБА "Экономика сегодня"
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