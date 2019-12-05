Эксперт оценил перспективы роста доходов россиян

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.

«Согласно статистике, в России собирается всё больше налогов — это означает, что доля «белых» зарплат в стране растёт. Когда сотрудник получает «чёрную» зарплату в конверте, его доходы выше, чем если работодатель не выплачивает на него социальные, налоговые и пенсионные отчисления», — заявил он.

По его словам, запущенные правительством процессы по «обелению» экономики близки к завершению.

Это значит, что, скорее всего, данный фактор скоро перестанет влиять на общую ситуацию, и реальные располагаемые доходы россиян покажут более активный рост, добавил эксперт.

«Согласно статистике, в России собирается всё больше налогов — это означает, что доля «белых» зарплат в стране растёт. Когда сотрудник получает «чёрную» зарплату в конверте, его доходы выше, чем если работодатель не выплачивает на него социальные, налоговые и пенсионные отчисления», — заявил он.

По его словам, запущенные правительством процессы по «обелению» экономики близки к завершению.

Это значит, что, скорее всего, данный фактор скоро перестанет влиять на общую ситуацию, и реальные располагаемые доходы россиян покажут более активный рост, добавил эксперт.